Türkiyede milyoner sayısı yüzde 25 arttı

Milyoner sayısı yüzde 25 arttı; hesaplarında ortalama 6 milyon lira var

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan banka müşterisi (mudi) sayısı, 2019’da 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440’a ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon liraydı.

2018’de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2019 sonunda 6 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan banka müşterisi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle: