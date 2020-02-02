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Türkiyede milyoner sayısı yüzde 25 arttı

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Milyoner sayısı yüzde 25 arttı; hesaplarında ortalama 6 milyon lira var
Türkiyede milyoner sayısı yüzde 25 arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan banka müşterisi (mudi) sayısı, 2019’da 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440’a ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon liraydı.

2018’de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2019 sonunda 6 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan banka müşterisi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

YılMudi sayısıMilyonerlerin toplam mevduatı (milyon lira)Milyoner başına düşen ortalama mevduat  (bin lira) 
2012544613733846856
2013704984849016878
2014813985335446555
2015984976499946599
20161158967751426688
20171389809099796548
201818012611098596162
201922544013915976173
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