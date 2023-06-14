Türkiye'de milyonların gözü asgari ücrette

Türkiye'de ortalama ücretler için belirleyici olan ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zam görüşmeleri başladı. Seçim öncesi 500 dolar olarak telaffuz edilen asgari ücrette iş dünyası görüşmelerin TL üzerinden yürütülmesini talep ederken, 6 aylık enflasyon verileri üzerinden bir hesaplamaya da işaret edilmişti. Görüşmelerin bayramdan önce tamamlanması beklenirken, 5 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyondan önce düzeltme yapılmış olacak. Tartışılan senaryolar kapsamında yüzde 15 ve 30 arasında yapılacak olası bir zam durumunda mevcutta 8 bin 506 TL olan net asgari ücret, 9.781 TL ile 11.057 TL arasında bir seviyeye gelecek.

YÜZDE 65 ASGARİ ÜCRETLİ

2021 yılı itibarıyla asgari ücretin yüzde 10 fazlası ve altında ücret alan işçilerin oranının yüzde 48.7 olduğu hesaplanıyor. Bu oran özel sektör çalışanlarında ise yüzde 64.7 civarında. Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmişti. “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” açıklamasını yapan eski bakan çalışmanın hazır olduğunu kaydetmişti. Vedat Bilgin 9 Mayıs'ta 500 dolar açıklaması yaptığında dolar 19.55 liraydı ve 8.506 liralık asgari ücret 435 dolara denk geliyordu. 500 dolar ise 9.780 lira civarındaydı. Bugün ise doların 24 TL sınırında olduğu dikkate alındığında 500 dolarlık asgari ücret 12 bin liraya denk geliyor.

İşçi temsilcilerinden kriz vurgusu

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılmadı. İlk toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı sonrasında işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetinin başındaki isim Veli Solak, “Bizim Türk-İş olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretli, çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşulmadı” dedi.

Asgari ücretliler ülkesi olduk

– Görüşmeler sürerken, Türkiye'de asgari ücretin artık ortalama bir ücret olduğunu kaydeden Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, emeğin mili gelirden aldığı payın, Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde olduğunu aktardı. Çerkezoğlu, “Türkiye ekonomisinin büyüdüğü söyleniyor. Sadece asgari ücret değil, bütün ücretler bu büyümeden payını almak zorundadır. Asgari ücretin belirlenmesindeki en önemli unsur alım gücüdür. Asgari ücret, Türkiye'de ortalama bir ücret haline geldi” dedi.

En düşük memur maaşı 22.000 TL olacak

Asgari ücretle birlikte merakla beklenen memur ve emekli maaşları ile ilgili de ilk açıklama AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesine yönelik teklif olacağını kaydeden Akbaşoğlu, “28'inci dönemin ilk kanun teklifi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak” diye konuştu.