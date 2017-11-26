Türkiye'de Mısır için bir günlük milli yas ilan edildi

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de pazartesi bir günlük milli yas ilan edildi. Saldırıda 305 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de, Mısır'daki terör saldırısı nedeniyle yarın bir günlük milli yas ilan edildi. Pazartesi günü, Türkiye ve dış temsilciliklerde bayrakların yarın yarıya indirileceği bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "24 Kasım 2017 tarihinde Mısır’da El Ravda Camisi’ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bu çerçevede, 27 Kasım 2017 pazartesi günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya çekilecektir" denildi.

Cuma namazı vaktinde gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısı ise arttı. Saldırıyı soruşturan savcılık dünkü açıklamasında, Sina Yarımadası'ndaki Bir el-Abed kasabasında gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısının 235'ten 305'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıda ölenler arasında 27 çocuğun olduğunu belirten savcılık, yaralı rakamını da 128 olarak açıkladı.

Sufi ibadethanesi olarak bilinen Ravda Camii'nde önce bomba patlatılan, ardından camiden kaçanlara ateş edilerek gerçekleştirilen saldırıyı henüz kimse üstlenmedi ancak IŞİD daha önceden Sina Yarımadası'nı Sufilerden temizlemeye yemin etmiş ve benzer saldırılar gerçekleştirmişti.

Savcılık yaptığı açıklamada 25 ile 30 kişi kadar olan saldırganların saldırı esnasında IŞİD bayrağı taşıdığını belirtti.

Açıklamada, beş arazi vasıtası ile camiye gelen saldırganların caminin kapısına ve 12 penceresine konuşlandıktan sonra içeride ibadet eden insanların üstüne ateş açtıkları ifade edildi. Saldırganlar ayrıca caminin önünde duran yedi arabayı da ateşe vermişler.

Hava operasyonu

Cuma günü öğle vaktinde gerçekleşen saldırı sonrasında Mısır ordusu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı operasyon başlattı.

Mısır ordusu sözcüsünün Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Mısır'a ait savaş uçakları, saldırının gerçekleştiği Bir el-Abed kasabasına yakın bir bölgede saldırıyı gerçekleştirenleri, saldırıda kullanılan araçları ve saldırganların silah sakladıkları sığınakları hedef aldı.

Açıklamada, gece yarısı yapılan hava saldırısında saldırganların öldürüldüğü belirtilirken, ölü sayısı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Mısır'da internet üzerinden yayın yapan Al-Ahram gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Mısır askerleri saldırının olduğu bölgeye gittiler. Gazete, operasyonun saldırganların etkisiz hale getirilmeden durmayacağını aktardı.

Saldırı sonrasında açıklama yapan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, saldırıyı düzenleyenlere "sert bir cevap” vereceklerini söylemişti.

Trump, Sisi'yi aradı

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrasında ilk önce Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Trump, "Mısır'da masum ve savunmasız ibadet edenlere korkunç ve korkakça bir terörist saldırısı. Dünya terörizme göz yumamaz; onları askeri olarak yenmeliyiz ve varoluşlarının temelini oluşturan radikal ideolojiyi itibarsızlaştırmalıyız” tweetini paylaştı.

ABD başkanı bunun ardından Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi aradı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, saldırıyı kınadı ve Sisi'ye başsağlığı dileklerini iletti. Trump ayrıca teröre karşı mücadelede ABD'nin Mısır'ın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de saldırıdan çok etkilendiğini ve ibadet eden masum Müslümanların korkakça bir saldırının kurbanları olduklarını söyledi.