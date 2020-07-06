Türkiye'de motorine 10 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, fiyat artışı 7 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, fiyat artışı 7 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
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