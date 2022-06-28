Türkiye'de Motorine indirim geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

29.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 2,50 TL fiyat indirimi meydana geldi.



İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 30 TL'den 27 lira 50 kuruşa düşecek.

Benzin ve otogaz grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.



Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.