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Türkiye'de motorine zam geldi!

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Türkiye'de motorine zam geldi!
Türkiye'de motorine zam geldi!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM 

8 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27,87 liraya yükselecek.

Benzinin litresi ise ortalama 26,24 liraya satılıyor.

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