Türkiye'de muhalefet erken yerel seçim istiyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Melih Gökçek Ankara'da siyasetin temel gündem maddesi oldu. Muhalefet, erken yerel seçim istiyor.

AKP görevinden ayrılacağını açıklayan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek 'in yerine yeni bir atama için hazırlanırken, muhalefet yeni bir seçim yapılması gerektiği görüşünde birleşiyor. MHP'nin de bu görüşü savunmasına karşın, "Yine de, atanacak yeni AKP'li belediye başkanına destek vereceğiz" mesajı vermesi dikkat çekiyor.

Melih Gökçek'in istifa süreci sosyal medyanın en popüler adresi Twitter'dan yaptığı duyuruya göre cumartesi günü belediye meclisi üyelerine yapacağı veda konuşmasıyla tamamlanacak.

Yerine kim gelecek?

Peki, Gökçek'in istifasının ardından kim belediye başkanı olacak? Gökçek'in istifası gibi Balıkesir ve Bursa belediye başkanlarının da istifasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, istifaların ardından yeni belediye başkanlarının hemen görevlerine başlamasını istediği bilgisi de Ankara kulislerine yansıdı. Gökçek'in yerine Sincan eski belediye başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bekir Yıldız'ın getirilebileceği beklentisi sürse de, siyaset kulislerinde yeni isimler de dile getiriliyor. Bu noktada en güçlü adayın AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olduğu konuşuluyor. Belediye meclisinin olağanüstü toplantısıyla yapılacak yeni belediye seçiminde ana muhalefet partisi CHP aday çıkarmayı düşünmüyor. MHP'nin ise AKP'nin adayına destek vereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Tıpkı İstanbul gibi Balıkesir, Bursa ve Ankara belediye başkanlarının "istifa ettirildiğini" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından baskıya maruz kaldığını" düşünen muhalefet partileri Gökçek'ten sonra yerine kimin geleceğinden çok bu istifaların neden yaşandığının ayrıntılı olarak sorgulanmasını istiyor. Erken seçim yapılması gerektiği görüşünde birleşen muhalefet partileri, kamuoyuna istifaların gerekçesinin açıklanması konusunda konuyu gündemde tutmaya kararlı görünüyor.

CHP erken yerel seçim istiyor

Ana muhalefet partisi CHP'de bir dönem yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı da yapmış olan Veli Ağbaba DW Türkçe'ye Gökçek'in istifası ve bu istifa üzerine CHP'nin ne yapacağı konusunda değerlendirmede bulundu. Ağbaba, "Gökçek kötüdür ama onu da halk seçmiştir. Her fırsatta -seçimle gelen seçimle gider- felsefesine inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasıyla birlikte erken yerel seçim kararını da devreye sokmalıdır. Aksi takdirde, Gökçek'in gitmesi tek adam diktatörlüğünün göstergesi olarak tarihe geçecektir" dedi. Ağbaba, Gökçek'in gitmesiyle birlikte aslında Ankara'da çok da değişiklik olmayacağından yakındı. "Ortada kötü bir siyasal anlayış var. Kentleri betonlaştıran, rant ekonomisini yaratan, AVM terörünü yayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Gökçek, Ankara'yı bu hale getirdiyse Erdoğan'ın sözüyle yaptı. Ankara'nın arınması Gökçek'in gitmesiyle değil AKP'nin gitmesiyle olacaktır" diyen Ağbaba, yeni belediye başkanı olarak ismi geçen Veysel Tiryaki'nin gelmesiyle de bir değişiklik olmayacağını düşünüyor.

Gökçek'in istifasının gerekçesinin Ankaralılara açıklanmasını ve hukuki dayanağının belirtilmesini isteyen CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de "Halkın kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Gökçek neden istifa etmiştir, ne yapmıştır? Bütün hukuki belgeleri istiyoruz" dedi. Dereli, Ankara'nın kültür başkenti özelliğinin Gökçek döneminde bütünüyle yok edildiğini öne sürerken, "Gökçek yalnız değildi, Erdoğan'la birlikteydi. Şimdi Ankara'da bir değişim yaşandığını söylemek yanlış olur. Türkiye'nin hemen erken yerel seçime gitmesi gerekir" görüşünü dile getirdi.

MHP'den temkinli yaklaşım

Gökçek'in istifasına, AKP'nin son dönem uygulamalarında 'en büyük destekçisi' olarak bilinen MHP'den temkinli yaklaşımlar geliyor. MHP, Gökçek'in yerine belediye meclisinde yapılacak seçimde AKP'nin adayını desteklemeyi düşünse de, yerel seçimler açısından Türkiye'de bir 'erken seçim havası'nın doğduğu görüşüne yakın duruyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yakın çevresine gelişmelere mesafeli durma mesajı bilgisi siyaset kulislerine yansımış durumda. MHP Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Günal, Gökçek'in istifası ile yaşananlar için 'mahalle dedikodusu gibi şeyler' derken, "Halk da seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsa bu sese kulak vermek gerekir. Siyasette mahalle dedikodularının kimseye faydası olmaz. Yaşananları halkımızın da çok iyi takip ettiğinin farkındayız" değerlendirmesinde bulundu. MHP yönetimiyle ters düştüğü için partisinden ihraç edilen Balıkesir milletvekili İsmail Ok da, seçilmiş belediye başkanının bir partinin değil tüm şehrin belediye başkanı olduğuna vurgu yaptı ve "Gökçek'de halkın belediye başkanıdır. Seçimle gelmiştir, seçimle gitmelidir. Ankara halkı, Erdoğan'ın yaptığı hukuksuzluğu karşılıksız bırakmayacaktır" dedi. Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni parti için MHP’den ayrılan Koray Aydın da, "AKP'nin Ankara'da oylarının eridiğini Erdoğan gördü ancak Gökçek'in istifası da AKP'yi kurtaramayacak" yorumu yaptı.

HDP: Türkiye'deki siyasi kriz büyüyor

HDP de Türkiye'de erken bir yerel seçim yapılması gerektiğini düşünüyor ancak Gökçek'in istifasıyla gündeme ağırlığını vuran "AKP'li belediye başkanlarının istifası" konusuna farklı bir bakış açısı getiriyor. HDP'li Filiz Kerestecioğlu DW Türkçe'ye "Birisi istifa et diyor tamam da, belediye başkanları da istifa ediyor. Niye istifa ediyor? İstifa eden belediye başkanları neden konuşmuyorlar? Seçmenin de bu duruma laf etmesi gerekir. Seçimlerin yenilenmesinden öte bu soruların acilen tartışılması gerekiyor" dedi. Kerestecioğlu, belediye başkanları eğer yolsuzluk yaptıysa bunun yargı tarafından soruşturulması gerektiğinin altını çizerken, "Biz işte bu yüzden herkes için adalet istiyoruz. Sorgulanmayan istifadan kimseye hayır gelmeyeceğini hepimizin çok iyi anlaması gerekiyor" şeklinde konuştu. Kerestecioğlu, "Bir iktidarın, bir cumhurbaşkanının uygulamaları hukuki açıdan sorgulanmıyor, yargılanmıyor. Türkiye'de siyasi kriz büyüdükçe büyüyor. Ortada Gökçek'in istifasının bize açıkça gösterdiği gibi vahim bir durum var. Türkiye'de Erdoğan'ın yargı makamı olarak iş görmesini asla kabul etmiyoruz" yorumu yaptı.

1994 yılından bu yana Ankara'nın belediye başkanlığını yürüten Melih Gökçek, istifasının gerekçelerine ilişkin bir açıklama yapmadı.