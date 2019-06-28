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Türkiye'de muhalefette gündem anayasa değişikliği ve parlamenter sistem

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Yerel seçimin ardından muhalefetin gündeme getirdiği Türkiye'yi parlamenter sisteme geri çevirmeyi amaçlayan "yeni anayasa" için somut bir çalışmanın da yürütüldüğü ortaya çıktı.
Türkiye'de muhalefette gündem anayasa değişikliği ve parlamenter sistem

Yerel seçim sürecinin 23 Haziran'da İstanbul'la birlikte tamamlanması ardından muhalefet partilerinin art arda gündeme getirdiği 'yeni anayasa'ya dair somut bir çalışmanın bulunduğu öğrenildi. 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin hukukçu kurmaylarının hazırladığı yeni bir Anayasa'ya dair 'Ortak Paydalar Raporu', yerel seçim sonuçlarının ardından yeniden masada.

BirGün’den Uğur Koç’un haberine göre; dört muhalefet partisi stratejilerini netleştirmeye çalışıyor. Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ardından Salı günü CHP, HDP ve İYİ Parti liderleri yeni Anayasa çağrısında bulunmuştu. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu bu tartışmaya önceki gün katıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını referanduma götürme" çağrısına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmadı. Ancak Saray kanadında da mevcut sisteme yönelik tartışmaların yapıldığı biliniyor.

SOMUT ÇALIŞMA VAR

Dört muhalefet partisinin gündeme getirdiği 'yeni anayasa' önerisi ise fikir olmanın ötesinde somut bir çalışmaya dayanıyor. 24 Haziran 2018'deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri öncesinde, Anayasa Hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde. Ankara kulislerinden aldığımız bilgiye göre söz konusu rapor üzerinden dört parti arasında görüşmeler sürüyor. Raporun bir mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin ilk adımın, iktidarın Meclis'e sunmaya hazırlandığı yargı paketinden sonra atılması ihtimal dâhilinde olsa da henüz somut bir zamanlamaya karar verilmiş değil.

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