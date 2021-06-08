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Türkiye'de müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla yürütülecek

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TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliğini, saat 14.00'te Caddebostan Sahili'nden başlatacak.
Türkiye'de müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla yürütülecek

Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği, İstanbul Caddebostan Sahili'nden TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından başlatılacak.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız." ifadeleriyle pazar günü açıklandı.

Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.

Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedildi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

Seferberlik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile İstanbul'da Caddebostan Sahili'nden saat 14.00'de başlatılacak.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

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