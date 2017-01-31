Türkiye’de ne varsa bizde de olacak mış!...

Türkiye’de Anayasa değişikliği gerçekleşiyor. Başkanlık sistemi ağır ağır ama emin adımlarla geliyor. 16 Yargıç Başkan tarafından atanacak, bilmem ne kadar kurum Cumhurbaşkanın emirine verilecek ve istediği takdirde erken seçim bile yaptırabilecek deniyor.

İyi hoş da 46 yıl Osmanlı’ya padişahlık yapmış. En çok toprak zapt etmiş Kanuni Sultan Süleyman neden klonlanıp hayata geçirilmiyor diye sorsam ayıp mı etmiş olurum.

Neyse, Türkiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olacak deniyor. Yani,

Gazeteler bir gecede bir emir veya direktif ile kapatılacak Başkanı 24 kere göstertmeyen bir başka deyişle yandaş olmayan TV’ler kapatılacak Eleştiri yapan gazeteciler hapis edilecek Sabah, öğle ve geceleyin yaşasın padişahım pardon başkanım demeyenler ülkeden sürülecek İş adamı istenen kıvamda değilse iflas ettirilecek ve malları hazineye devredilecek Sendikalar özellikle öğretmen sendikaları kapatılacak Sivil Toplum Örgütü başkanları yandaş ve bizden olanlardan seçilecek Potin kutuları makbul sayılacak Din iman denilerek birçok şirket birilerine peşkeş çekilecek Açlıktan dolayı bir ekmek çalan 11 yıl, 11 Milyon çalan makbul sayılacak Kömür, pirinç, nohut ve şeker dağıtılırken almayanlar ve bu nedenle oy vermeyenler makbul sayılmayacak Gezi parkları gibi parkların yerine daha çok cami inşaa edilecek Mühim olan topraktır, üzerinde yaşayanlar önemli değildir felsefesine uymayanlar göçe zorlanacak. Vatan, üzerinde yaşayan insanlar ile vatandır. Yoksa insan olamayan vatan sadece topraktır diye düşünenler vatan haini sayılacak.

Mı demek isteniyor? Yukarıda saydıklarım denilmek isteniyorsa, bırakın kalsın ben almayayım derim.

Bakın birilerinin egoları çok yüksek olabilir. Osmanlı zihniyeti ile diğer ülkeleri tahakküm altına almak isteyebilir. Bu sözüm Rum için de geçerlidir. O ülkede yaşayan insanlar, ancak koyun olurlarsa komşularının da kasap olacağının bilinci içerisindedir. Ve Kasaplara o şansı asla vermeyecekleri kanaatindeyim.