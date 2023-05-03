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Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyonda nisan ayı rakamları belli oldu. Nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.
Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Nisanda TÜFE önceki aya göre yüzde 2,39 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68'e geriledi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda yüzde 0,81 artarken, yıllık bazda yüzde 52,11 oldu.

NİSANDA EN YÜKSEK ARTIŞ HABERLEŞMEDE

TÜFE'de ana harcama gruplarında önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,93 ile haberleşmede görüldü. Konutta ise yüzde 1,47'lik düşüş meydana geldi. 

YILLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIKTA

Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış yüzde 66,62 ile sağlıkta gerçekleşrken, en az artış yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.

Nisanda TÜFE'de kapsanan 143 temel başlıktan 113'ünde artış, 24'ünde düşüş gerçekleşirken, 6 başlıkta değişim olmadı. 

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

16 ekonomistin katıldığı ankette nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistler bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceğini öngördü.

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

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