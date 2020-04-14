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Türkiye'de Nisan ayında askere alımların ertelenmesi gündemde

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Türkiye'de Nisan ayında askere alımların ertelenmesi gündemde
Türkiye'de Nisan ayında askere alımların ertelenmesi gündemde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgını nedeniyle TSK'da alınacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Quote Message: Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

 

Bakan Akar, çalışma sonuçlarının en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını kaydetti.

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