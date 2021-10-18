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Türkiye’de Ödül Alan Tiyatro Oyununun Yönetmeniyle Söyleşi

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Türkiye’de Ödül Alan Tiyatro Oyununun Yönetmeniyle Söyleşi
Türkiye’de Ödül Alan Tiyatro Oyununun Yönetmeniyle Söyleşi

Türkiye’de gerçekleştirilen bir festivalde “en iyi yönetmen” ve “en iyi erkek oyuncu” dallarında ödül alan “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesi, Türkiye’den gerçekleştirilen bir festivalde iki ödül alan ve “Andilogos Tiyatrosu” çerçevesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sanatçılarla birlikte sergilenen “Godot’yu Beklerken” oyununun yönetmeni Kostas Silvestros’un açıklamalarına yer verdi.

Silvestros gazeteye verdiği röportajda özetle, Türkiye’ye gidişlerinde ve orada bulundukları sürede hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ve çok iyi ağırlandıklarını belirterek ödül aldığını duyduğu anda çok duygulandığını ifade etti.

Silvestros, “çok isteyince engeller yok olur” mesajını da dile getirdi.

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