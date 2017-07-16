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Türkiye'de OHAL dördüncü kez uzatılıyor

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Türkiye'de OHAL dördüncü kez uzatılıyor
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde TBMM önünde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılacağının sinyalini verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde TBMM'de yapılan özel oturumun ardından İstanbul'daki etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısından sonra Ankara'ya dönerek, meclis önünde düzenlenen törende konuştu.

Tören için toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, "İdam isteriz" tezahüratları üzerine, "Ben sizle kanaatimi paylaştım. Parlamentoya gelir... Ve parlamentodan ben geçeceğine inanıyorum. Parlamentodan geçtiği zaman, bana geldiğinde de ben tereddütsüz onaylarım. Çünkü 250 şehidimizin ve milletimizin ahı var" dedi. Erdoğan, "Hans ne der, George ne der, ben buna bakmam. Ahmet, Ayşe, Fatma, Hüseyin ne der, ona bakarım" diye ekledi.

OHAL UZATILIYOR

Erdoğan konuşmasında, 19 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hâlin (OHAL) de uzatılacağının sinyalini verdi. Erdoğan, "Olağanüstü hâl pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, daha sonra üç kez uzatılmıştı.

Erdoğan, İstanbul'daki etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törende yaptığı konuşmada, OHAL kapsamında Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu kurumlarıyla ilişiği kesilenlerin sayısının 111 bini bulduğunu açıklamıştı.

Açığa alınan 38 bin kişiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "134 bine yakın kişi gözaltına alınıp sorgulandı, bunlardan 50 bin 400'ü tutuklandı" demişti. Erdoğan, 8 bin 500 kişinin de kaçak durumda olduğunu ifade ederken; kapatılan 5 binin üzerinde kuruluşun mal varlıklarının da Hazine'ye devredildiğini belirtmişti.

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