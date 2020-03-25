Türkiye'de okullar 30 Nisan’a kadar tatil, uzaktan eğitim devam edecek

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim 30 Nisan tarihine uzatılması üzerinde karar kılındı" dedi.

Yeni bir karar alınmazsa okulların 30 Mart Pazartesi günü açılacağı açıklanmıştı.

Ben bütün vatandaşların müsterih olmasını isterim. Dersler, sınavlarla ilgili her türlü senaryoya hazırız, hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz. Bu çerçevede, Bilim Kurulu’nun da önerisiyle, evde eğitim sürecini 30 Nisan’a kadar uzatma ortaklaşa kararla ortaya kondu."