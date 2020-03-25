Türkiye'de okullar 30 Nisan’a kadar tatil, uzaktan eğitim devam edecek

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim 30 Nisan tarihine uzatılması üzerinde karar kılındı" dedi.
Yeni bir karar alınmazsa okulların 30 Mart Pazartesi günü açılacağı açıklanmıştı.
Quote Message: Ben bütün vatandaşların müsterih olmasını isterim. Dersler, sınavlarla ilgili her türlü senaryoya hazırız, hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz. Bu çerçevede, Bilim Kurulu’nun da önerisiyle, evde eğitim sürecini 30 Nisan’a kadar uzatma ortaklaşa kararla ortaya kondu."
Ben bütün vatandaşların müsterih olmasını isterim. Dersler, sınavlarla ilgili her türlü senaryoya hazırız, hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz. Bu çerçevede, Bilim Kurulu’nun da önerisiyle, evde eğitim sürecini 30 Nisan’a kadar uzatma ortaklaşa kararla ortaya kondu."
Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere ücret verilmesi konusunda ise şunları söyledi:
Quote Message: Öğretmenler konusunda mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda. Bizim telafi olarak planladığımız hazırlıklarda yazın, hafta sonu olabilir. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi sözkonusu olacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor."
Öğretmenler konusunda mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda. Bizim telafi olarak planladığımız hazırlıklarda yazın, hafta sonu olabilir. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi sözkonusu olacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor."
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