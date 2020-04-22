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Türkiye'de okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı

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Türkiye'de okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı
Türkiye'de okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kesin kararı gelişmelere göre alacaklarının altını çizerek, okulların açılışı için eylül ve ekim aylarının ağır bastığını söyledi.

NTV’nin canlı yayınına katılan Selçuk, sağlık sorunları giderilip “Okullar haftaya açılsın” dense hazır olduklarını, ‘şimdilik’ okulların kapalı kalacağı tarih olarak belirlenen 30 Nisan sonrasına da hazır olduklarını belirtti.

Temmuz ve ağustos ayları için plan yapmadıklarını, yazın öğrencilerin dinlenmesini istediklerini anlatan Selçuk, bilim kurulundan gelecek tavsiyelere göre mayıs ve haziran için planlarının olduğunu belirterek, “Ancak eylül-ekim daha ağır basıyor” dedi.

‘LGS tarihi değişmeyecek, online sınav yok’

Milli Eğitim Bakanı, LGS tarihinin değişip değişmeyeceğine dair bir soruyu ise şöyle yanıtladı: “LGS tarihinin şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. “

Online sınav yapılmayacağının bir kez daha altını çizen Selçuk, 23 Nisan kutlamalarıyla igili şunları söyledi: “Biz 23 Nisan için sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sabah saat 8:30’da çocuklar adına Anıtkabir’de olacağız. EBA TV’de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV’de özel sürprizlerimiz var.”

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