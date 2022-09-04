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Türkiye'de Orta Vadeli Program açıklandı; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65

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Rapora göre kişi başına düşen milli gelir 2023'te 10 bin doları aşacak
Türkiye'de Orta Vadeli Program açıklandı; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısında 2023-2025 döneminde Türkiye'nin ekonomideki yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Açıklanan OVP'ye göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı öngörüldü. 

Rapora göre  enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 oldu.  2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi. 

2022 için kişi başına düşen gelir tahmini 9.485 dolar olurken, bu rakam 2023'te 10.071 dolar, 2024'te 10.931 dolar ve 2025'te ise 12.091 dolar olarak öngörüldü.

Yıl sonu dolar/TL ortalaması 16,6 

Raporda İşsizlik için hedef 2022'de yüzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak tahmin edildi.

Milli gelir tahminleri TL ve ABD doları cinsinden de paylaşıldı. Bu tahminlere göre ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2022 yılı için 16,62, 2023 yılı için 21,52, 2024 yılı için 24,62, 2025 yılı için 25,76 oldu.

İhracat ve ithalat hedefleri

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi.

İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü.

 

 

Bütçe açığı tahmininde artış

OVP'ye göre 2022 yıl sonunda bütçe açığı 461,2 milyar TL'ye yükselecek. Haziran ayında getirilen ek bütçede ise yıl sonu bütçe açığı 278 milyar 347 milyon TL olarak öngörülmüştü.

Ödemeler dengesi 3 yıl boyunca açık verecek

Rapora göre 2022'de cari açık 47,3 milyar dolar olacak. 

Cari açığın kademeli bir şekilde düşeceğinin tahmin edildiği raporda; ödemeler dengesinin 2023'te 22 milyar dolar, 2024'te 13,7 milyar dolar ve 2025'te 10 milyar dolar açık vereceği hesaplandı.

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