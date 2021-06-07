Türkiye'de Ortaokullarda Yüz Yüze Eğitime Başlandı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde, normalleşme kapsamında ortaokullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda corona virüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak ders başı yaptı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, “Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir” paylaşımıyla duyurmuştu.

Öte yandan Bakan Selçuk, dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımla, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.

Selçuk, paylaşımında “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.

Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.