  • BIST 1.446
  • Altın 524,451
  • Dolar 8,6264
  • Euro 10,5068
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Türkiye'de Ortaokullarda Yüz Yüze Eğitime Başlandı

»
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde, normalleşme kapsamında ortaokullarda yüz yüze eğitime başlandı.
Türkiye'de Ortaokullarda Yüz Yüze Eğitime Başlandı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde, normalleşme kapsamında ortaokullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda corona virüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak ders başı yaptı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, “Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir” paylaşımıyla duyurmuştu.

Öte yandan Bakan Selçuk, dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımla, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.

Selçuk, paylaşımında “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.

Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYİ Parti lideri Akşener: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ortak aday çıkarmalı06 Haziran 2021 Pazar 12:23
  • Sedat Peker: AKP'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler benim06 Haziran 2021 Pazar 09:08
  • Sedat Peker'den 9. video | "Sülü sen Yüce Divan’a gideceksin, yargılanacaksın, hiçbir şansın yok"06 Haziran 2021 Pazar 08:57
  • Sedat Peker : Bütün gelişmeleri planlıyorum #sedatpeker906 Haziran 2021 Pazar 08:39
  • Sedat Peker: Belediyelerdeki rüşvet sistemini anlatacağım #Sedatpeker906 Haziran 2021 Pazar 08:25
  • Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı (Video) #sedatpeker906 Haziran 2021 Pazar 08:09
  • Soylu miting yaptı: Temmuzdan sonra ekonomi öyle bir atağa kalkacak ki, Almanya’sı da Fransa’sı da Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak05 Haziran 2021 Cumartesi 22:58
  • TBMM Başkanı Şentop, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” diyen Soylu’dan belgeleri istedi05 Haziran 2021 Cumartesi 17:57
  • Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi ile yaptığı konuşmayı yayınladı: "Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz"05 Haziran 2021 Cumartesi 17:49
  • Faili meçhullere dikkat çeken video: #ÇekinTuğlayı 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti