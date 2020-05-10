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Türkiye'de oteller bu yaz açılmayabilir

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Eski TÜROFED Başkanı Osman Ayık, otel sahiplerinin işletmelerini açıp açmama konusunda konusunda henüz karar vermediklerini belirtti
Türkiye'de oteller bu yaz açılmayabilir

Eski Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı ve Şampiyon Tatil Köyü sahibi Osman Ayık, Antalya’da kendi işletmeleri de dahil birçok tesisin kapalı olduğunu, açılış için haziran ayındaki gelişmeleri beklediklerini açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Bülent Ecevit’in haberine göre; Yurtdışından gelecek ziyaretçi sayısı konusunda bir öngörüde bulunamadıklarını belirten Ayık, “Yüzde 30 ile çalışacaksam tesisi açmam daha iyi. Rezervasyonları değerlendireceğiz.

En az yüzde 40 doluluğu yakalayabilirsek tesis açılır” dedi. Bu oranda rezervasyonun bile sadece maliyeti kurtaracağını dile getiren Ayık, “Kriz gündemden düştüğü an seyahat açlığı ortaya çıkabilir. Ama o da kimsenin dişinin kovuğunu doldurmaz. Tahminim ağustos ayından sonraya kalır. Sezonun bütününü düşününce büyük bir kayıp ortaya çıkmış olur” dedi.

10 AVRO EKLENEBİLİR

Ayık, sertifikalı otel çalışmalarının da sürdüğünü beliterek “Sertifikalı otelin detayları konusunda çalışmalar sürüyor. Bunun uygulanabilir olması gerekir. İşletmelere aşırı yük getirmemeli. Kurallar çok sıkı dayatıldığı zaman bu kez fiyat yükselecek” yorumunu yaptı.

Ülkeler arasında karşılıklı sağlık anlaşmalarının yapılmasını öneren turizmci Osman Ayık, “Sağlık konusunda misafirlere güvence verilmeli. Gerekirse fiyatlara sağlık bedeli denilerek kişi başı +10 Avro eklenebilir. Karşılıklı belirli hastaneleri ayırıp buna hazır hale getirelim. Bu güvence verilirse misafir hiç korkmadan seyahate çıkmaya karar verir” dedi.

 

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