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Türkiye'de Otobüslerde bilet kampanyası: Yan koltuk yüzde 50 indirimli

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Türkiye'de Otobüslerde bilet kampanyası: Yan koltuk yüzde 50 indirimli
Türkiye'de Otobüslerde bilet kampanyası: Yan koltuk yüzde 50 indirimli

Otobüs firmaları, salgın döneminde yolcu ilgisini ve talebini artırmak amacıyla indirimli bilet satış kampanyasını bugün başlattı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in aktardığına göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, ulusal ölçekte yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının yüzde 50 indirimli bilet satışlarına başlayacağını belirterek, “Yan yana iki koltuktan biri normal fiyatla satılacak. İkinci koltuk, yüzde 50 indirimli olacak” dedi. Böylece, söz konusu yolcunun yanındaki koltuk boş kalacak.

Yıldırım, diğer otobüs firmalarının da indirimli bilet satış kampanyası başlatmasını beklediklerini kaydederek, “Bu firmamızın ardından öteki otobüs firmalarının da bu yönde kampanyaya başlayabileceğini düşünüyorum” dedi.

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