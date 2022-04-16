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Türkiye'de Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi

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Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş
Türkiye'de Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi

Tarsus'ta otoyol üzerinde fuhuş yapmak amacıyla araç durduran ve durdurdukları araçlarda hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçlar işleyen 25 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Çetenin emniyet dinlemelerine takılmamak için özel bir lisan geliştirdiği; polise "manuş", paraya "saya", dolandırmaya "baylamak", ağzını aramaya "aryalamak" dediği tespit edildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, otoyolda araçlara taş atan, hastalık bahanesi, fuhuş ve aşk vaadi ile araçları durdurarak dolandırıcılık, gasp, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

34 KİŞİ YAKALANDI

4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 43 şüpheli hakkında yakalama emri çıkartıldı. 500 personel ile eş zamanlı yapılan operasyonda 34 kişi yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda 'gasp, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu' suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

 

Polise yakalanmamak için resmen kendi dillerini oluşturdular

25'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., S.Y., P.G., N.G., Ç.G., H.O., E.Y., G.G., G.Y., B.O., B.S., H.Y., D.G., B.S., Ş.S., D.I., M.Z., K.O., Ç.Ö., D.Y., S.I., G.I., M.Ç.O., M.O. ve A.I. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.O., E.O., A.O., Y.G., A.I., D.Y., E.S., E.O. ve C.G. adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 tüfek ve tüfeklere ait 400 adet fişek ile 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polise yakalanmamak için resmen kendi dillerini oluşturdular

KENDİ DİLLERİNİ OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin dinlemelere ve polise yakalanmamak için kendilerince belirledikleri, 'Saya: Para, Mul: Şikayetçi, Graba: Araba, Manuş: Polis, Galip: Polis, Pırtı: Elbise, Çiz: Olay, Sayımlamak: Geri Vermek, Celletmek: Göstermek, Kertmek: Alınan malzeme para, Gıdana: Adana, Reşit Emmi: Polis, Zen: Kadın, Arşınlamak: Kaçmak, Aryalamak: Ağzını Aramak, Carlatmak: Sorun Çıkarma, Sunlamak: Sormak, Baylamak: Dolandırmak' kelimelerini kullandıkları belirlendi.

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