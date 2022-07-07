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Türkiye'de Oyun karakterini çalan kişiye hapis cezası

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Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bir kişinin bilgisayar oyunundaki maddi değere sahip karakterini mail şifresini değiştirerek ele geçiren sanığın, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılması istemiyle yargılanması gerektiğine karar verdi
Türkiye'de Oyun karakterini çalan kişiye hapis cezası

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin kararına göre, 2013'te bir kişinin bilgisayar oyunundaki 1500 lira değere sahip olan oyun karakteri, bir başkası tarafından mail şifresi izinsiz değiştirilerek ele geçirildi. Daha sonra bu oyun karakteri, ele geçiren kişi tarafından başka 2 kişinin kullanımına sunuldu.

Oyun karakteri sahibinin şikayeti üzerine, kimliği tespit edilen kişi hakkında atılı suçu işleyene 1 yıla kadar ceza verilmesini öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 243'üncü maddesinde belirtilen "bilişim sistemine girme" suçundan dava açıldı.

Çanakkale 3. Asliye Ceza Mahkemesi de yargılama sonucu oyun karakterini ele geçiren sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verildi.

2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezası

Yerel mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise kararı bozdu.

Dairenin kararında, sanığın maddi değeri olan sanal eşyayı ele geçirerek başka 2 kişinin kullanıma sunduğu ve menfaat elde ettiğine vurgu yapılarak, eylemin TCK'nin 244/4'üncü maddesinde belirtilen bilişim sistemine hukuksuz müdahale ederek çıkar sağlama kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yerel mahkemenin verdiği kararda suç vasfında yanılgıya düşüldüğüne işaret edilen Yargıtay kararında, hükmün bu nedenle bozulmasına karar verildiği ifade edildi.

TCK'nin 244/4'üncü maddesinde bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale ederek haksız çıkar sağlayanlara 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

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