Türkiye'de Petrol fiyatları düştü, gözler akaryakıt istasyonlarında

Petrol fiyatlarında bugün yüzde 4'ün üstünde düşüş görüldü. Brent tipi ham petrolde 101 doları gördükten sonra biraz yükseldi. Kapanış fiyatlarına göre yarın benzinde indirim gelebilir.

Petrol fiyatları bugün varil başına 5 dolardan fazla düştü. Düşüşte, ABD'de artan benzin stoklarının talep endişesini tetiklemesi ve Libya ve Rusya'dan gelen haberlerle enerji arzına yönelik korkuların hafiflemesi etkili oldu.

Eylül vadeli Brent tipi ham petrol varil başına yüzde 4’ü aşan düşüşle 101,50 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçti ve kayıplarının bir kısmını sildi.

Eylül vadeli Batı Teksas tipi ham petrol de 94,59 dolara kadar geriledi.

FAİZ ARTIŞI TALEBİ DÜŞÜREBİLİR

Petrol fiyatlarında bir süredir dalgalanmalar yaşanıyor. Alım satım yapanlar Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinden bu yana sıkılaşan arzla zayıf enerji talebini dengelemeye çalışıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün 50 baz puanlık faiz artışına gitmesinin de ekonomik yavaşlama ve petrol talebinde azalmayı beraberinde getirmesi bekleniyor.

Genellikle petrol fiyatlarıyla birlikte hareket eden Avrupa hisse senetleri de faiz kararı öncesinde düştü.

Japonya Merkez Bankası ise bugün yayımladığı yeni tahminlerinde enflasyonun bu yıl hedefi aşacağı öngörüsünde bulundu. Bununla birlikte banka çok düşük düzeydeki faiz oranlarını sabit tuttu.

ABD'DE AKARYAKIT FİYATLARI BİR AYDIR DÜŞÜYOR

Çarşamba yayımlanan hükümet verilerine göre ABD'de benzin stokları geçen hafta 3,5 milyon varil arttı. Miktar analistlerin tahminlerinin ötesinde gerçekleşti.

ABD’de perakende akaryakıt fiyatları art arda 37 gün boyunca düştü.

PVM şirketinde petrol analisti olan Stephen Brennock, ABD'de otomobil kullanımının en yoğun olduğu yaz döneminde benzin talebinin bir üst vitese geçmekte zorlandığını söyledi.

LİBYA'DA ÜRETİM GÜNDE 1,2 MİLYON VARİLE ÇIKACAK

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) dün yaptığı açıklamada, geçen hafta petrol ihracatındaki mücbir sebeplerin kaldırılmasının ardından birkaç petrol sahasında ham petrol üretiminin yeniden başladığını söyledi.

Bloomberg'in bildirdiğine göre Libya'da günde 700 bin varilden fazla üretim gerçekleştiriliyor. Üretimin 7 ila 10 gün içinde günde 1,2 milyon varile çıkması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından yılın ilk yarısının büyük bir bölümünde toparlanan petrol fiyatları, son haftalarda resesyon korkuları, merkez bankalarının sıkılaşması ve yatırımcıların emtialardan uzaklaşma yönündeki geniş hamleleri nedeniyle düşüş yaşadı.

Piyasaya istikrarsızlık hakim olduğu için fiyatlar bu hafta zaman zaman keskin bir şekilde dalgalandı.

ÇİN'DE ENERJİ KULLANIMI BASKI ALTINDA

Bununla birlikte Asya’da, Çin’in Covid-19’u dizginlemeye yönelik hamleleri enerji kullanımını baskılamaya devam etti ve bölgesel büyümeyi yavaşlattı.

Asya Kalkınma Bankası, Pekin’in Covid-19 yönelik yaklaşımı dalgalanma yarattığından gelişmekte olan Asya’daki gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi tahminini düşürdü.

AKARYAKITTA İNDİRİM GELİR Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petrolün düşüşü uluslararası fiyatlara endeksli olarak Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirebilir ancak dolar/TL kurundaki artış, indirim miktarını azaltıyor.

Sektör kaynakları, bugün uluslararası fiyatlardaki kapanış seviyelerine göre yarın gece benzinde indirimin olabileceğini ancak henüz netleşmediğini söyledi.