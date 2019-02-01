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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Türkiye'de ‘Petshop’larda kedi ve köpek satışına yasak geliyor

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TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yasayla, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin, artık ‘kabahat‘ kapsamından çıkıp ‘suç‘ kapsamı haline geleceğini ve ‘petshop’larda kedi ve köpek satışının yasaklanacağını açıkladı
Türkiye'de ‘Petshop’larda kedi ve köpek satışına yasak geliyor

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yasayla, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin, artık ‘kabahat‘ kapsamından çıkıp ‘suç‘ kapsamı haline geleceğini ve ‘petshop’larda kedi ve köpek satışının yasaklanacağını açıkladı

Konunun sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’nı değil İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nı da ilgilendirdiğini söyleyen Pakdemirli, yasanın en yakın zamanda çıkacağını umduğunu belirtti.

Petshoplarla ilgili de konuşan bakan, şu ifadeleri kullandı: “Biz kötü ortamlarda bu hayvanların sergilenmesini doğru bulmuyoruz. Bunların ya kataloglar ile, internet ortamından ve olabildiğince sahiplenerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanlarını da sokağa terk edenlere yaptırım uygulamayı planlıyoruz.”

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