Türkiye'de Piyasaların gözü faiz kararında

TL’nin yatay seyri devam ederken, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %9’da sabit tutması beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) kararı izlenecek. Merkez Bankası Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında %85’i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizinde indirime gitmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 19 Ocak saat 14:00’te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Reuters anketine katılan 22 ekonomistin tamamı bugün TCMB’nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

PPK metninde yapılacak olası değişiklikler ve ayrıca banka rezervleri bugün takip edilecek gündem maddeleri arasında. Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu toplam 4 bankacı TCMB toplam rezervlerinin 1 milyar dolara yakın artışla 127.2 milyar dolar olmasını bekliyorlar. TCMB ayrıca bu hafta ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi de isterken sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine de dikkat çekildi. Banka bu hafta ayrıca üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı. Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar %30’a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.