  • BIST 5.416,04
  • Altın 1157.163
  • Dolar 18.794
  • Euro 20.3437
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Türkiye'de Piyasaların gözü faiz kararında

»
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?
Türkiye'de Piyasaların gözü faiz kararında

TL’nin yatay seyri devam ederken, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %9’da sabit tutması beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) kararı izlenecek. Merkez Bankası Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında %85’i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizinde indirime gitmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 19 Ocak saat 14:00’te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Reuters anketine katılan 22 ekonomistin tamamı bugün TCMB’nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

PPK metninde yapılacak olası değişiklikler ve ayrıca banka rezervleri bugün takip edilecek gündem maddeleri arasında. Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu toplam 4 bankacı TCMB toplam rezervlerinin 1 milyar dolara yakın artışla 127.2 milyar dolar olmasını bekliyorlar. TCMB ayrıca bu hafta ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi de isterken sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine de dikkat çekildi. Banka bu hafta ayrıca üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı. Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar %30’a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali İsmail Korkmaz davasında sanık polise yedi ay 15 günlük ‘ceza’17 Ocak 2023 Salı 14:32
  • Devlet Bahçeli: Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim17 Ocak 2023 Salı 11:42
  • Nebati’den ekonomi yorumu: Başarı hikayesi yazdık16 Ocak 2023 Pazartesi 13:52
  • Yük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı16 Ocak 2023 Pazartesi 12:35
  • Oktay, özgürlük mücadelesi lideri Fazıl Küçük'ü andı!15 Ocak 2023 Pazar 18:06
  • İsveçli profesörden Türk öğrenciye ‘NATO’ bahaneli ayrımcılık14 Ocak 2023 Cumartesi 21:48
  • Miçotakis’in Batı Trakya ziyaretine tepki14 Ocak 2023 Cumartesi 19:34
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı13 Ocak 2023 Cuma 20:56
  • Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti belli oldu13 Ocak 2023 Cuma 20:34
  • İmamoğlu: Ağır yenilgi alacaklar13 Ocak 2023 Cuma 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti