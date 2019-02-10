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Türkiye'de Polisten bu görüntüler için savunma: Aldığı rapor ideolojik

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76 yaşındaki Perihan Pulat'ı darp eden polis savunmasında, 'Bu tür raporların ideolojik saiklerle ısmarlama olarak hazırlandığını düşünmekteyim' dedi.
Türkiye'de Polisten bu görüntüler için savunma: Aldığı rapor ideolojik

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Yüksel Caddesi'nde 76 yaşındaki Perihan Pulat'ı darp eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Gönül'e 15 ay taksitle verdiği 3 bin TL adli para cezasının gerekçesini açıkladı.

MAHKEME: BİR DAHA SUÇ İŞLEMEYCEĞİ KANAATİ OLUŞTU

Cezayı ertelemeyi, 'Bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştu' diye açıklayan mahkemede savunma yapan polis Ekrem Gönül’ün ise "Uzaklaştırmak için ittim. TOMA ile müdahale olduğu için yerler ıslaktı. Bundan dolayı da ayağı kaymış olabilir” dediği ortaya çıktı. Gönül, Pulat'ın aldığı darp raporu için de "Bu tür raporlar ideolojik saiklerle hazırlanıyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ’ın haberine göre Yüksel Caddesi'nde 1 Mayıs 2018 günü 'işimizi geri istiyoruz' talebiyle yapılan basın açıklaması sonrasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi önünde beklediği sırada Perihan Pulat'ı darp eden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Gönül, Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelerek savunma yaptı.

Gönül, "Müşteki, çevik kuvvet personeli ile ileri geri konuştuğu için onu uzaklaştırmak kastıyla müdahalede bulunarak 'git buradan' dedim. Zarar göreceğini öngörmeyerek arkasından müdahale ettim, sonra müşteki yere düştü. TOMA ile müdahale olduğu için yerler ıslaktı. Bundan dolayı da ayağı kaymış olabilir" dedi.

TİHV'İN VERDİĞİ DARP RAPORU İÇİN 'ISMARLAMA' DEDİ

Gönül, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na (TİHV) ait raporu da kabul etmediğini ifade ederek, "Bu tür raporların ideolojik saiklerle ısmarlama olarak hazırlandığını düşünmekteyim" dedi.

6 Şubat'taki duruşmada ifade veren Perihan Pulat, "Mimarlar Odası'nın önünde beklerken arkamda bulunan bir şahıs tarafından havaya fırlatıldım. Havada uçtum ve betonun üzerine baş üstü yere düştüm" dedi. Mahkeme Gönül'e 3 bin TL para cezası verdi daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

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