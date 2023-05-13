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Türkiye'de propaganda yasağı bugün başlıyor: 24 saat devam edecek

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Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken seçim yasakları da bugün devreye giriyor. Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sabah 06.00'dan gece yarısına kadar ise alkol satışı yasak olacak.
Türkiye'de propaganda yasağı bugün başlıyor: 24 saat devam edecek

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ALKOL SATIŞI GECE YARISINA KADAR YASAK

Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre yarın saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

18.00'DEN SONRA DÜĞÜN YAPILABİLECEK

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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