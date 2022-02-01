  • BIST 2.015,43
  • Altın 768.51814
  • Dolar 13.3654
  • Euro 15.0219
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Türkiye'de Rekor Vaka!

»
Türkiye'de 102 Bin 601 Kişinin Testi Pozitif Çıktı, 198 Kişi Hayatını Kaybetti
Türkiye'de Rekor Vaka!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 452 bin 173 COVID-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

''Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri paylaşarak şunları söyledi:

"Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, davetine yanıt beklerken, İsrail’den dikkat çekici iddialar geldi31 Ocak 2022 Pazartesi 12:06
  • Kılıçdaroğlu’ndan "Troll raporu"31 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
  • "Zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar"30 Ocak 2022 Pazar 22:51
  • Türkiye’de Yeni Vaka Sayısı 88 Bin 14530 Ocak 2022 Pazar 19:42
  • TTB’den Koca’ya Tepki: Ölüyoruz30 Ocak 2022 Pazar 17:48
  • Türkiye İle Maldivler Arasında 5 Anlaşma İmzalandı30 Ocak 2022 Pazar 16:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Beypazarı’nda Büyük İlgi30 Ocak 2022 Pazar 15:53
  • Türkiye' de Üretilen Maskeler, Yunan Parlamentosunda Tartışma Yarattı30 Ocak 2022 Pazar 14:58
  • Arkadaşını 3’lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş30 Ocak 2022 Pazar 14:15
  • İmamoğlu'ndan MOBESE Görüntüleri Açıklaması: Bu Olay, Adalet Bakanı'nın Kellesini Aldı30 Ocak 2022 Pazar 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti