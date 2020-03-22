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Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?

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Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?
Türkiye'de risk grubundaki yaşlılar en çok hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor?

Covid-19 tüm dünyada en çok yaşlılarda ölüme yol açarken solunum sistemi hastalıkları yaşayanlar daha büyük risk altında. Peki, Türkiye’de yaşlılar hangi hastalıklardan hayatını kaybediyor ? Solunum sistemi hastalıklarının yol açtığı ölüm oranı kaç ?

Türkiye İstatistik Ofisi’nin (TÜİK) ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018 yılında ölen yaşlıların yüzde 43,8'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 14,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

44 bin kişi solunum sistemi hastalığından hayatını kaybetti

2018 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfustan 44 bin 186 kişi solunum sistemi hastalığından hayatını kaybetti. Bunların 24 bin 418’i erkek (yüzde 16,5) ve 19 bin 768’si kadın (yüzde 13,2) oldu. Covid-19 solunum sistemi hastalığı yaşayan kişilerde daha tehlikeli.

Solunum sisteminin yol açtığı ölümlerde 4 senede yüzde 31 artış

Solunum sistemi hastalıklarından hayatını kaybeden yaşlı oranının son yıllarda kademeli olarak arttığı görülüyor. 2014’te 33 bin 826 kişi bu hastalıklardan dolayı yaşamını yitirirken son 4 yıldaki artış ise yüzde 31 oldu.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,6 oldu.

 

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı arttı

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2014 yılında 10 bin 236 iken 2018 yılında 13 bin 767'ye yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılında yüzde 3,9 iken bu oran 2018 yılında yüzde 4,6'ya yükseldi.

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