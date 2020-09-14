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Türkiye'de Sağlık ekiplerinin aradığı Koronavirüs hastası yolcu otobüsünde bulundu

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Ankara'dan Kırşehir'e otobüsle giderken bir gün önce yaptırdığı Koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan 58 yaşındaki bir kişi, kent girişinde otobüsten indirilip ambulansla geri götürüldü.
Türkiye'de Sağlık ekiplerinin aradığı Koronavirüs hastası yolcu otobüsünde bulundu

Ankara'dan Kırşehir'e otobüsle giderken bir gün önce yaptırdığı Koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan 58 yaşındaki bir kişi, kent girişinde otobüsten indirilip ambulansla geri götürüldü. Otobüsteki 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi.

Ankara'da yaşayan A.G. adlı isimli kişi, bir gün önce Koronavirüs testi yaptırdı. A.G.'nin dün test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi süreci için A.G.'yi aradıklarında otobüsle Kırşehir'e gittiğini öğrendi.

A.G.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü, Kırşehir merkeze girmeden önce Akpınar ilçesi mevkisinde jandarma  tarafından durduruldu.

Test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü. Otobüste bulunan 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için Kırşehir'deki evlerine gönderildi.

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