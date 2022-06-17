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Türkiye’de sağlıkçılara mali hak düzenlemesi yasalaştı

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Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeyle sağlık çalışanlarının ek ödemeleri artacak, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.
Türkiye’de sağlıkçılara mali hak düzenlemesi yasalaştı

Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirme sağlayan düzenleme TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde artış sağlanacak. Doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Maaşlarda düzenleme yapılacak

Üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimler de düzenlemeye dahil edildi. Ayrıca, emekli doktor ve diş tabiplerinin maaşlarında da iyileştirme yapılacak.

Aile hekimlerine uzmanlık kolaylığı 

Düzenlemeyle aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi uygulama süresi de 2029 yılına kadar uzatıldı.

Böylelikle uzman olmayan 24 bin aile hekimine yeni bir imkan tanınmış oldu.

Eğitim veren öğretim üyeleri de bu süreçte döner sermayeden pay alabilecek.

Vatandaşların borçları silinecek 

Yasayla, SGK güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için de kolaylık sağlanacak.

Vatandaşların hastaneye olan borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek.
Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak.

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