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Türkiye'de sahte içki nedeniyle 69 günde 92 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye'de sahte içki nedeniyle 69 günde 92 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de sahte içki nedeniyle 69 günde 92 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim’den beri hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirdi. 

AA’nın haberine göre yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içkiden 9 Ekim’de İzmir’de dört kişi öldü. Son olarak Bursa’da hayatını kaybeden üç kişinin de eklenmesiyle sayı 92 kişiye yükseldi.

Sahte alkol nedeniyle İzmir’de 40, İstanbul ve Aydın’da 10’ar, Mersin’de sekiz, Kırıkkale’de yedi, Kırklareli ve Bursa’da üçer, Muğla, Zonguldak, Tekirdağ ve Balıkesir’de ikişer, Samsun, Trabzon, Kayseri’de birer kişi tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Bursa’da altı kişinin durumu ciddi

Bursa’da dün ve önceki gün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi, Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırıldı, bu kişilerden Mehmet İ. (59), Ferdi N. (37) ve İrfan Ç. (39) yaşamını yitirdi. Hastanelerde tedavisi süren 11 kişiden altısının durumu ciddiyetini koruyor.

Ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında çok sayıda ilde emniyet ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi

Onlarca adrese baskın

Ankara’da 1 Ocak-27 Ekim tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 427 alkollü eğlence mekanı, 162 tekel büfe market ve toptancı ile dört depoya baskın düzenlendi. 

Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 159 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu, 58 bin 346 litre sahte/kaçak alkollü içecek, 18 bin 856 litre etil alkol, 340 litre metil alkol ele geçirildi. Ayrıca 92 şüpheli hakkında da toplam 230 bin 639 lira idari para cezası uygulandı.

Adana’da da sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik yılın ilk 10 ayında 101 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan üçü tutuklandı, birçoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere 97’si serbest bırakıldı.

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