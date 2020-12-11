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Türkiye'de sanal bahis operasyonu: Bavul içinde 5 milyon lira ele geçirildi

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Ankara polisinin beş ilde düzenlediği yasa dışı sanal bahis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı, 5 milyon lira nakit ele geçirildi.
Türkiye'de sanal bahis operasyonu: Bavul içinde 5 milyon lira ele geçirildi

AA’nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Ankara, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt’ta belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31’i yakalandı.

Örgüt elebaşı S.B.K. ile örgüt yöneticileri S.T. ve H.E. kullandıkları lüks araçlarda gözaltına alındı. Araçlarda, üç valizde yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyon lira nakit, değerli maden ve kıymetli evrak ele geçirildi.

Valizlerde bulunan paranın bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit miktarı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el kondu.

Çalışmalar sonucu suç örgütü üyelerinin yasa dışı bahis parasını örgüt dışından 29 kişiye ait farklı bankalardaki 116 hesapta topladıkları ve üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketler aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancı ticari yoldan kazanılmış gibi gösterdikleri belirlendi.

S.B.K’nın İstanbul’da örgüte ait hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın bir miktarıyla değerli madenlere yatırım yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı ve iki yöneticisinin de bulunduğu 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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