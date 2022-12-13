  • BIST 5.193,30
  • Altın 1070.321
  • Dolar 18.6364
  • Euro 19.6569
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Türkiye'de sanal bet ve kripto para operasyonu, KKTC'den de isimler var!

» »
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.
Türkiye'de sanal bet ve kripto para operasyonu, KKTC'den de isimler var!

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "19 ilde gerçekleştirilen sanal bahis operasyonunda Halil Falyalı’nın yakınları dahil 136 kişi tespit edildi. Bu kişilerin mal varlıklarına el konuldu. 101 kişi gözaltına alındı" dedi.

30 İLDE 163 GÖZALTI KARARI

NTV'nin aktardığı haber göre ; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları, şubatta KKTC'de öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri ve bu yolla yaklaşık 2,5 milyar lira suç geliri kazandıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında 8 ilde 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Süren soruşturma kapsamında aynı eylemlere iştirak ettikleri saptanan Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ildeki 163 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, zanlıların gözaltına alınmaları için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği kaydedildi.

HALİL FALYALI CİNAYETİ

8 Şubat 2022'de saat 18.45 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis yarın toplanacak12 Aralık 2022 Pazartesi 20:45
  • 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti12 Aralık 2022 Pazartesi 20:36
  • “İyilikte Yarışalım” Proje Yarışması Gençler ile Buluşuyor12 Aralık 2022 Pazartesi 17:16
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 66.kuruluş yıldönümü resepsiyon ile kutlandı.12 Aralık 2022 Pazartesi 16:12
  • İyilik Gönüllülerinden Mesaj “Lütfen Çevremizi Temiz Tutalım”12 Aralık 2022 Pazartesi 15:27
  • Töre, “Ambargolara Hayır- Portakal Suyu Projesi” ni Yürüten Heyeti Kabul Etti12 Aralık 2022 Pazartesi 15:10
  • Geçtiğimiz Hafta 14 Yangın Meydana Geldi12 Aralık 2022 Pazartesi 14:50
  • Akçay'da araç yangını12 Aralık 2022 Pazartesi 14:44
  • Geçtiğimiz Haftada 73 Trafik Kazası Meydana Geldi12 Aralık 2022 Pazartesi 14:35
  • Göçmenköy'de Depo Yandı!12 Aralık 2022 Pazartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti