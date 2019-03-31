  • BIST 93.784
  • Altın 231,970
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Türkiye'de seçim: Açıık oy kullanma tartışmasında 3 ölü

»
AKP'li adayın akrabaları açık oy kullanmak isteyince Saadet Partisi sandık görevlileri itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada AKP'li adayın akrabaları sandık kurulu üyelerine tabancayla ateş etti
Türkiye'de seçim: Açıık oy kullanma tartışmasında 3 ölü

Malatya Pütürge’de oy verme işlemi sırasında AKP’li adayın akrabaları açık oy kullanmak isteyince Saadet Partisi sandık görevlileri itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada AKP’li adayın akrabaları Saadet Partisi sandık kurulu üyelerine tabancayla ateş etti.

Sendika.Org’a konuşan Saadet Partisi Malatya İl Örgütü yetkilileri ilk anda baba oğul Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ın yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin de yaralandığını, daha sonra yaralının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırganlar üç kişi

Saadet Partisi’ne yakın Milli Gazete’nin haber editörü Emre Gürbüz, Saadet Partilileri öldüren kişilerin AKP Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük’ün akrabaları Kadir, Ömer, Hacı Sülük olduğunu yazdı.

1-250.jpg

Karamollaoğlu: “Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu konu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada olaya ilişkin özet bilgi vererek “Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın” diye tepki gösterdi.

2-124.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu: Laf aramızda kazanıyoruz arkadaşlar30 Mart 2019 Cumartesi 17:44
  • Erdoğan ve İstanbul ekibi, 'hava durumu'nun gerisinde kaldı30 Mart 2019 Cumartesi 16:30
  • Can Ataklı'dan ilginç iddia: Seçim sonrası 'milli hükümet' söylentisi30 Mart 2019 Cumartesi 16:30
  • TRT harcamalarıyla ilgili soruya 'ticari sır' yanıtı30 Mart 2019 Cumartesi 16:22
  • TRT'nin yayın akışı son dakikada değişti; Erdoğan, İstanbul adayları ile birlikte canlı yayında29 Mart 2019 Cuma 23:23
  • PİAR Araştırma, 31 Mart seçimleri öncesinde son anketini yayınladı29 Mart 2019 Cuma 23:13
  • Erdoğan: Belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz29 Mart 2019 Cuma 22:34
  • Alkol yasaklansın diyen oyuncu uçakta olay çıkardı (video)29 Mart 2019 Cuma 20:34
  • Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor?29 Mart 2019 Cuma 19:49
  • Ankara adayı Yavaş: 'Belediye başkanını da kaymakam tayin eder gibi tayin edin de seçime girmeyelim o zaman.'29 Mart 2019 Cuma 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti