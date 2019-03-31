Türkiye'de seçim: Açıık oy kullanma tartışmasında 3 ölü

AKP'li adayın akrabaları açık oy kullanmak isteyince Saadet Partisi sandık görevlileri itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada AKP'li adayın akrabaları sandık kurulu üyelerine tabancayla ateş etti

Malatya Pütürge’de oy verme işlemi sırasında AKP’li adayın akrabaları açık oy kullanmak isteyince Saadet Partisi sandık görevlileri itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada AKP’li adayın akrabaları Saadet Partisi sandık kurulu üyelerine tabancayla ateş etti.

Sendika.Org’a konuşan Saadet Partisi Malatya İl Örgütü yetkilileri ilk anda baba oğul Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ın yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin de yaralandığını, daha sonra yaralının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırganlar üç kişi

Saadet Partisi’ne yakın Milli Gazete’nin haber editörü Emre Gürbüz, Saadet Partilileri öldüren kişilerin AKP Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük’ün akrabaları Kadir, Ömer, Hacı Sülük olduğunu yazdı.

Karamollaoğlu: “Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu konu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada olaya ilişkin özet bilgi vererek “Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın” diye tepki gösterdi.