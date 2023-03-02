Türkiye'de seçim... Altılı Masa aday için toplandı: Masada hangi isimler var?

Toplantıda aday ismi belirlense bile kamuoyuna açıklanmayacak.

Adayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim kararını alıp, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini ilan etmesinin ardından özel bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Kulislerde adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday gösterilse de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, bütün seçenekler masada olacak.CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek.En kritik toplantılarından birisini yapacak olan liderlerin masasında, aylardır tartışılan, cumhurbaşkanı adayını belirlemek var.

Yoğun trafik: Kılıçdaroğlu Davutoğlu’yla görüştü

Aday belirleme konusunda son viraja girilirken, siyasi partilerin liderleri arasında ve partilerin yetkili kurullarında hafta sonundan itibaren yoğun bir görüşme trafiği yürüyor.

Partisinin Meclis grubu ve Parti Meclisi’ni Pazar günü toplayan Kılıçdaroğlu, aday belirleme süreçlerine ilişkin görüşmeleri yürütmek üzere kurullarından tam yetki aldı.

Gerek Meclis grubu, gerekse Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da Kılıçdaroğlu’na tam destek verdi.

CHP lideri hafta başında ise randevu talep ettiği Akşener’le bir araya geldi.

Bu görüşmenin hemen ardından milletvekilleriyle bir araya gelen Akşener, yakın kurmaylarının aktardığına göre görüşmede, “Kılıçdaroğlu kendi adaylığını veya cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirmedi, kendisi de bu konuyu açmadı” dedi.

Ancak iki parti arasında gerilime yol açan karşılıklı açıklamalar masaya yatırıldı ve Kılıçdaroğlu’na göre de “iyi, olumlu bir görüşme” gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, dün akşam ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Davutoğlu’nun evinde gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin ise açıklama yapılmadı.

‘Ortak aday’ kararlılığı

Akşener, hafta başında milletvekili grubuyla yaptığı toplantının ardından, bugün de Genel İdare Kurulu’ndan aldığı yetkiyle, bugünkü toplantıya katılacak.

Aday isminin Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu üzerinden konuşulacağı kulislerde dile getiriliyor.

Ancak İYİ Parti kulislerinde bu isimler üzerinde uzlaşma olmaması halinde, çok düşük olasılık da olsa “dördüncü bir ismin” tartışılabileceği konuşuluyor.

Gerek İYİ Parti ve gerekse masada yer alan diğer siyasi partiler, “ortak aday” kararlılığını dile getiriyor ve masadan zorlu bir görüşme süreci olsa da, uzlaşmayla ayrılma beklentisi dile getiriliyor.

Aday belirleme yönteminin konuşulacağı masada, adayın “oy birliği” ile belirleneceği ifade ediliyor.

Yavaş yeniden adaylık denkleminde mi?

Millet İttifakı kulislerinde, hakkındaki yargı kararı nedeniyle İmamoğlu’nun adaylığına fazla şans tanınmıyor.

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun aday olarak masadan çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak, aday için baştan itibaren “kazanacak aday” vurgusu yapan İYİ Parti’de itirazlar aşılmış değil.

Parti içinde bazı yetkililer “depremden sonra her şey değişti, adayın kim olacağının anlamı da kalmadı” diyerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay verilmesini savunanlar olsa da ağırlıklı görüş, Yavaş’ın adaylığı halinde seçimin kazanılacağı yönünde.

Yavaş, katıldığı bir televizyon programında, Altılı Masa’nın kendisini aday gösterilmesi halinde tutumunun ne olacağı sorusu üzerine, “Altılı Masa beni aday gösterirse bu benim için görevdir” yanıtını vermişti.

Bu yanıt da İYİ Partilileri umutlandırmış durumda.

Yavaş, yanıtının devamında şunları söylemişti:

“Ama Sayın Kılıçdaroğlu’nun da Sayın Akşener’in de ortak iradesine karşı bir harekete girmem asla. Genel Başkanımız aday olursa arkasındayız, Altılı Masa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız. Ama Altılı Masa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ama görev olarak kabul edebilirim, böyle bir karar oy birliği ile alınırsa. 6’lı masanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum.”

Yavaş, Halk TV’de katıldığı programda da adaylığı ile ilgili yorumlara, “Hiç açıklanacak bir şey yok. 2 yıl önce ne söylediysem hâlâ aynısını söylüyorum. Ben sayın genel başkanımızın, sayın Akşener'in iradesinin dışında bir şeye girecek değilim” sözleriyle tutumunda değişiklik olmadığını vurguladı.

Akşener’in masaya özel olarak bir isim sunmayacağı ancak konuşulan isimler üzerinden eleştiri ve önerilerini dile getireceği, partisinin eğilimlerini masaya taşıyacağı ifade ediliyor.

İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazlara karşın, son kararı Meral Akşener’in vereceği ve kendisine bu konuda da tam yetki verildiği belirtilerek, “Eğer Genel Başkan onay verirse, kırgınlıklar gerginlikler geride kalır. Kılıçdaroğlu aday gösterilirse, biz de İYİ Parti olarak kazanması için çalışırız” değerlendirmesi yapılıyor.

Aday ismi açıklanmayacak, takvim beklenecek

Aday belirlemek için bir araya gelecek olan liderlerin hem cumhurbaşkanı adayının ismini netleştirmesi hem de adayın kamuoyuna nasıl açıklanacağının ele alınması bekleniyor.

Ancak, toplantıda aday ismi belirlense de kamuoyuna açıklanmayacak.

Kılıçdaroğlu görüştüğü bir grup gazeteciye, “Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz” açıklaması yaptı.

Aday isminin daha sonra açıklanma tutumunun altında ise özel tanıtımla adayın tanıtılmasının planlanmasının yanı sıra, seçim tarihinin resmen netleşmesi beklentisi yatıyor.

Her ne kadar iktidar kanadında seçim tarihi olarak 14 Mayıs ifade edilse de, muhalefet iktidara bu konuda hala güvensiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ve YSK’nın seçim takvimini açıklamasının ardından, adayın özel bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

‘Aday depreme karşı projesini açıklar’

Depremden önce, adayın görkemli bir toplantıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyordu.

Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler tüm gündemi olduğu gibi siyasi partilerin de gündemini değiştirdi.

Altılı Masa toplantısında aday belirleme yönteminin yanı sıra, kamuoyuna nasıl açıklanacağı da tartışılacak.

Kulislerde, deprem nedeniyle gösterişli, “şarkılı-türkülü” bir tanıtım programı yapılmayacağı, sade bir törenle adayın açıklanması gerektiği beklentisi dile getiriliyor.

Bazı CHP kurmayları, “Aday tanıtım toplantısında da gündem deprem olur. Millet İttifakı’nın deprem politikalarını, alınacak önlemleri açıklayabilir” görüşünü dile getiriyorlar.