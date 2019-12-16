Türkiye'de seçim anketi: Seçmen yeni partiye nasıl bakıyor ?

Optimar araştırmanın 12-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırma, seçmenin yaklaşık yüzde 67’sinin yeni bir partiye ihtiyaç duymadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ayrıca, Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan’ın kuracağı partinin bugün seçim olsa alacağı oy oranı toplam yüzde 1.

AK Parti’den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi isimli partisini tanıttığı, AK Parti’de milletvekilliği ve bakanlık yapmış Ali Babacan’ın yeni parti kurmaya hazırlandığı dönemde Optimar Araştırma’dan dikkat çekici bir araştırma geldi.

‘Türkiye’nin Nabzı’ isimli araştırmada ‘bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?’ ve ‘bir partiye ihtiyaç var mı?’ soruları soruldu. 12-15 Aralık tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, Davutoğlu’nun kurduğu ve Babacan’ın kuracağı söylenen partiye bugün seçim olduğu takdirde, araştırmaya katılanların yüzde 1’i oy vereceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 35’i AK Parti’ye, yüzde 18.8’i CHP’ye, yüzde 8.4’ü MHP’ye, yüzde 7.2’si İYİ Parti’ye yüzde 0.9’u Saadet Partisi’ne, yüzde 0.5 Gelecek Partisi’ne ve yüzde 0.5’i de Ali Babacan’ın kuracağı partiye oy vereceğini söyledi. Bu sonuçları Büyük Birlik Partisi yüzde 0.4 ile, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.3’le, Vatan Partisi yüzde 0.3’le takip etti. Yüzde 13.7 kararsız olduğunu, yüzde 0.7 diğer partilere oy vereceğini, yüzde 3.6 ise hiç oy kullanmayacağını açıkladı.

İki yeni partiye AK Parti’den destek çok düşük

Optimar’ın yaptığı Türkiye’nin Nabzı araştırmasına göre Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ne oy verecek kesimin yüzde 7.7’si 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi’ne oy kullandı. MHP’ye oy verenlerin oranı yüzde 1.6 olarak belirtilirken, HDP’ye oy verenlerin oranı ise yüzde 1.5. Gelecek Partisi’ne oy vereceğini söyleyenlerin yalnızca yüzde 0.4’ü 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye oy kullandı. Aynı araştırmaya göre, Ali Babacan’ın kuracağı partiye oy verecek olanların yüzde 1.2’si 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye, yüzde 1.1 ise MHP’ye, yüzde 0.7’si CHP’ye, yüzde 0.5’i AK Parti’ye oy verdi. Yüzde 0.7’de oy kullanmadığını belirtti.

Seçmenlerin yüzde 67’si yeni partiye ihtiyaç duymuyor

Optimar’ın araştırmasından çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise, seçmenlerin yaklaşık yüzde 67’sinin yeni bir partiye ihtiyaç duymadığını belirtmesi. Araştırmaya göre ‘Yeni bir partiye ihtiyaç var mı’ sorusuna yüzde 14.9 ‘evet’ yanıtını verirken, yüzde 66.8 ‘hayır’ cevabını verdi. Kararsız olanların oranı 18.3.

Yeni siyasi partiler beklenilen heyecan dalgasını yaratmadı’

Araştırmanın sonuçlarını Sputnik’e değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir “Daha önceki yapmış olduğumuz araştırmalarda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partisi yüzde 10 civarında oy potansiyeli gözüküyordu. Ancak son yaptığımız araştırmada parti kurulmuş olması Babacan'ın da kurmasının çok yakın olması sebebiyle ‘bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?’ sorumuzda isim ve parti olarak sorduk. Sonuçları da her iki parti için binde 5 çıktı. Belki parti yeni olduğu için böyle bir sonuç çıkmış olabilir. Ancak, son zamanlarda toplumun ‘Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?’ sorumuzda çıkan oranlar da oldukça düşük seviyelerde. Mesela bu soruyu Sayın Akşener parti kurmadan önce sorduğumuzda yüzde 34.5 çıkıyordu, Şubat 2019'da da yüzde 35’ti. 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığımız araştırmalarda hep düşük çıktı. Çünkü vatandaş AK Parti'ye bir ders vermek istiyordu, yerel seçimler öncesi dersini verdi. Belli ölçüde de toplumun muhalefet ihtiyacını başta Ankara ve İstanbul olmak üzere muhalefetin kazanmış olduğu belediyeler ve belediye başkanları karşılamış gibi gözüküyor. Türk siyasal hayatı boyunca ilk çıkışta bir heyecan dalgası yaratamaz, ciddi bir ivme yakalamazlarsa ileriki süreçlerde de başarılı olamıyorlar. Biraz daha zaman geçsin tekrar bir araştırma yapacağız o zaman tekrar oy oranlarını görmüş oluruz” dedi.