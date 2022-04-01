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Türkiye'de seçim barajı yüzde 7'ye indirildi

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AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatında değişiklik öngören Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türkiye'de seçim barajı yüzde 7'ye indirildi

AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatında değişiklik öngören Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle şimdiye kadar yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı bundan sonraki seçimler için yüzde 7'ye düşürüldü.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Meclis'te grup kurma şartı kalktı

TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. Siyasi partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini gerçekleştirmeleri gerekecek.

İl seçim kurullarının yapısında değişiklikler yapılacak. İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

Seçmen kütüğünde güncelleme

Sandık Kurulu'na üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiş olması nedeniyle Seçim Kanunu'ndaki 'başbakan' ibareleri çıkarılacak.

Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), görme engelli seçmenler için oy pusulalarına uygun şablon sağlanacak.

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