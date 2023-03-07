  • BIST 5.427,69
  • Altın 1115.33
  • Dolar 18.9119
  • Euro 20.1493
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Türkiye'de Seçim Hazırlıkları - Kılıçdaroğlu’nun ilk posteri paylaşıldı

»
Türkiye'de Seçim Hazırlıkları - Kılıçdaroğlu’nun ilk posteri paylaşıldı
Türkiye'de Seçim Hazırlıkları - Kılıçdaroğlu’nun ilk posteri paylaşıldı

Millet İttifakı seçimin ilk posterini paylaştı. Posterde, "Ben Kemal, geliyorum" sloganıyla son dönemlerde öne çıkan ve toplumda gündem olan olaylardan kareler yer aldı.

14 Mayıs’ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için çalışmalara başlayan Millet İttifakı kampanya ekibi Kılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları için kullanılacak olan afişte son dönemde yaşanan sarsıcı olaylardan kareler sunuldu.

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’daki profil bilgilerini güncelledi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdarolu’nun kişisel bilgiler kısmında, "13. Cumhurbaşkanı Adayı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı,  Gençlerin Demokrat Amcası, Bay Kemal” ifadeleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkan Baş: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum07 Mart 2023 Salı 14:57
  • Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem07 Mart 2023 Salı 13:16
  • Son dakika... HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık çağrı06 Mart 2023 Pazartesi 23:51
  • Millet İttifakı'nın 12 maddelik yol haritası06 Mart 2023 Pazartesi 21:21
  • Son Dakika! Millet İttifakı Adayını açıkladı06 Mart 2023 Pazartesi 20:54
  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 46 bin 104’e yükseldi06 Mart 2023 Pazartesi 20:28
  • Meral Akşener masaya döndü, Şahan Gökbakar sordu: Ersan Şen ne olacak?06 Mart 2023 Pazartesi 19:36
  • ABD Büyükelçisi Flake, TC Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı06 Mart 2023 Pazartesi 17:52
  • Altılı Masa bütün dünyanın başını döndürdü: İmamoğlu ve Yavaş hakkında çarpıcı istifa yorumu06 Mart 2023 Pazartesi 17:23
  • Altı lider yeniden buluştu, kritik toplantı başladı…06 Mart 2023 Pazartesi 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti