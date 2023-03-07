Türkiye'de Seçim Hazırlıkları - Kılıçdaroğlu’nun ilk posteri paylaşıldı

Millet İttifakı seçimin ilk posterini paylaştı. Posterde, "Ben Kemal, geliyorum" sloganıyla son dönemlerde öne çıkan ve toplumda gündem olan olaylardan kareler yer aldı.

14 Mayıs’ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için çalışmalara başlayan Millet İttifakı kampanya ekibi Kılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları için kullanılacak olan afişte son dönemde yaşanan sarsıcı olaylardan kareler sunuldu.

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’daki profil bilgilerini güncelledi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdarolu’nun kişisel bilgiler kısmında, "13. Cumhurbaşkanı Adayı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Gençlerin Demokrat Amcası, Bay Kemal” ifadeleri yer aldı.