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Türkiye’de seçim süreci bugün başlıyor.

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Türkiye’de seçim süreci bugün başlıyor.
Türkiye’de seçim süreci bugün başlıyor.

24 Haziran’da Türkiye’de de yapılacak seçimler için süreç bugün başlıyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili
Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci bugün başlıyor.
YSK’nin, hazırladığı takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın (1 Mayıs’ta)
başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs
tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.
Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren
ittifak protokolünün YSK’ye teslim edilmesinin son günü 6 Mayıs olacak.
Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK’ye 21
Mayıs’ta en geç saat 17.00’ye kadar verilecek.
Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs
olacak.
Bu arada, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan
tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı
başvurunun ilk incelemesini 2 Mayıs Çarşamba günü yapacak.

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