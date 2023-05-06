Türkiye'de seçime 1 hafta kala son anket... Kim kazanıyor?

Son anket: Kılıçdaroğlu açık arayla ilk turda kazanıyor! Sinan Oğan, İnce’yi geride bıraktı

SER-AR araştırma şirketi son anketini yayımladı. Ankettee Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık farkla önündeyken, ankete göre seçim ilk turda bitiyor.

SER-AR, seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 8,4 puan fark atarak yüzde 53,1 oy oranıyla ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor. Şirket yaptığı açıklamada ise "Kararsız seçmenlerin, artık seçimi 1. turda bitirmek için tercihlerini güçlü adaylar üzerinden yaptığı gözlenmektedir." dedi.

SER-AR, araştırmasını 30 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında 26 il, 2600 seçmen ile yüz yüze görüşme ve Mart-Nisan aylarında toplam 25 bin görüşmeci sonucunda raporlandığını bildirdi. Anketin güven aralığı %95, hata payı ise ± 1,5 olarak hesaplandığı aktarıldı.