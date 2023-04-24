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Türkiye'de seçime 20 gün kala kim önde?

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri
Türkiye'de seçime 20 gün kala kim önde?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri

SEÇİME 20 GÜN KALA 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" •Kılıçdaroğlu %49,3 •Erdoğan %42,4 •İnce %6,1 •Oğan %2,2 (19-22 Nisan 2023)

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