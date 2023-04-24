Türkiye'de seçime 20 gün kala kim önde?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri
SEÇİME 20 GÜN KALA 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" •Kılıçdaroğlu %49,3 •Erdoğan %42,4 •İnce %6,1 •Oğan %2,2 (19-22 Nisan 2023)
SEÇİME 20 GÜN KALA— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) April 24, 2023
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Aday Tercihleri
"Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"
•Kılıçdaroğlu %49,3
•Erdoğan %42,4
•İnce %6,1
•Oğan %2,2
(19-22 Nisan 2023) pic.twitter.com/PUkfH0KWlt
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