Türkiye'de seçime doğru... Kılıçdaroğlu, her eve "asgari gelir ödemesi" yapılacağını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filminin devamını paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Sana söz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının yayınlamayı reddettiği kampanya filminin devamını paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Sana söz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında bir video paylaşarak, bazı televizyon kanallarının 418 milyar dolara ilişkin hazırladıkları kampanya filmlerini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu.

"Aile Destekleri Sigortası" ile hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğine değinen Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Sana söz, Aile Destekleri Sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek."