Türkiye'de seçime doğru... TKP: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz

Türkiye Komünist Partisi, (TKP) “TKP Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz” çağrısı yaparak duyurduğu halk buluşmasını Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yaptı.

Buluşmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen TKP'nin 600 milletvekili adayı da tanıtıldı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın konuşmacı olarak katıldığı buluşmada şair Nihat Behram, Müzisyen Gülcan Altan ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın sahne aldı. Etkinliğin sunuculuğunu Enver Aysever yaptı.

TKP’nin seçimden ne beklediği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapacağı, Emek ve Özgürlük İttifakı'na neden dahil olmadığı sorularına yanıt verilen buluşmada salona “TKP Gelir Her Şey Değişir”, “Oylar TKP’ye”, “Bir Oy Erdoğan Gitsin Diye Bir Oy TKP’ye” pankartları asıldı. “Yuh Yuh” ve “Burçak Tarlası” TKP seçmeninin ritim tuttuğu şarkılar arasında yer aldı.

İLYAS SALMAN DA ADAY

CHP, Sol Parti, TMMOB'a bağlı odalar, sendikalar ve derneklerden temsilciler de TKP'nin etkinliğine misafir olarak katıldı. Şair Nihat Behram'ın şiiriyle başlayan etkinlik, arasında milletvekili adaylarının da olduğu koro tarafından söylenen şarkılarla devam etti. Salonda "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı. Geçtiğimiz günlerde TKP'den milletvekili adayı olduğunu duyuran oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman da salondakileri selamlayan milletvekili adaylarından oldu. Etkinlikte ayrıca Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Thanasis Pafilis konuşma yaptı.

'ONLAR BİZİM İÇİN EMEKÇİ HALKIN TEMSİLCİLERİDİR'

Genel Sekreter Kemal Okuyan, TKP'nin milletvekili adayları arasında başörtülü kişilerin olmasına dair gelen eleştirilere yanıt verdi. "Bir insanın kılığına kıyafetine karışmak kadar saçma bir şey olabilir mi?" diyen Okuyan, "Biz özgürlükçü bir partiyiz. Bizim partimizde insanların inançlı olup olmaması gibi bir ayrım yok. Bizim insanların inancına ve ibadetine karışmak gibi bir tercihimiz yok. Eşitlikçi bir dünyayı savunuyorsa, hoş geldi sefa geldi. TKP adayları ne giyer buna bakmayız. Onlar bizim için emekçi halkın temsilcileridir" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ SUÇU İŞLEMİŞ KİŞİLERLE YANYANA GELENLERLE İTTİFAK KURMAYIZ'

Okuyan ayrıca Emek ve Özgürlük İttifakı içinde neden yer almadıklarına ilişkin de şunları söyledi: "Bir seçim düşünün ki sadece ve sadece milletvekilleri pazarlıkları, adaylıklar ve aritmetikler konuşuluyor. Biz istiyoruz ki bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağız o konuşulsun. İttifaklar önemlidir ama birbirinizle bazı konularda anlaşırsınız ve dersiniz ki 'şunları şunları yapacağız' bizim HDP içinde dostlarımız var. HDP bir siyasi parti olarak haksızlığa ve zulme uğrayan ve kapatılma tehdidi altında olan bir parti. Dayanışma duygumuz sonsuz ama ittifak kurmak başka bir şey. HDP'li yöneticiler belli aralıklarla TÜSİAD ile görüşüyorlar. Görüş alışverişi yapıyorlar. TÜSİAD bizim için karşı durulması gereken düşman bir örgüttür. Emekçi halka her türlü suçu işlemiş kişilerle yan yana gelenlerle ittifak kurmayız. Biz 'Laiklik ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak' diyoruz. Mollalar ve Şeyh Sait ne? Şeyh Sait'e 'yoldaş' diyenlere biz 'yoldaş' diyemeyiz. NATO'ya 'hayır' diyemeyenlerle de ittifak kurmayız. Başkasının arkasında milletvekilliği dilenerek seçime girmeyeceğiz."

'UTANA SIKILA DEĞİL, AÇIKTAN SÖYLÜYORUZ'

Okuyan cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili ise "Utana sıkıla değil, açıktan söylüyoruz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Düzenin sürmesi için çaba gösteren herkesin karşısına dikileceğiz. O zaman da oylarımızı TKP ambleminin altına vuracağız" dedi.