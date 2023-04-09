  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Türkiye'de seçime doğru... TKP: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz

»
TKP, Ankara’da halk buluşması gerçekleştirerek vekil adaylarını tanıttı. Genel Sekreter Okuyan, "Utana sıkıla değil, açıktan söylüyoruz cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz" dedi.
Türkiye'de seçime doğru... TKP: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz

Türkiye Komünist Partisi, (TKP) “TKP Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz” çağrısı yaparak duyurduğu halk buluşmasını Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yaptı.

Buluşmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen TKP'nin 600 milletvekili adayı da tanıtıldı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın konuşmacı olarak katıldığı buluşmada şair Nihat Behram, Müzisyen Gülcan Altan ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın sahne aldı. Etkinliğin sunuculuğunu Enver Aysever yaptı.

TKP’nin seçimden ne beklediği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yapacağı, Emek ve Özgürlük İttifakı'na neden dahil olmadığı sorularına yanıt verilen buluşmada salona “TKP Gelir Her Şey Değişir”, “Oylar TKP’ye”, “Bir Oy Erdoğan Gitsin Diye Bir Oy TKP’ye” pankartları asıldı. “Yuh Yuh” ve “Burçak Tarlası” TKP seçmeninin ritim tuttuğu şarkılar arasında yer aldı.

İLYAS SALMAN DA ADAY 

CHP, Sol Parti, TMMOB'a bağlı odalar, sendikalar ve derneklerden temsilciler de TKP'nin etkinliğine misafir olarak katıldı. Şair Nihat Behram'ın şiiriyle başlayan etkinlik, arasında milletvekili adaylarının da olduğu koro tarafından söylenen şarkılarla devam etti. Salonda "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı. Geçtiğimiz günlerde TKP'den milletvekili adayı olduğunu duyuran oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman da salondakileri selamlayan milletvekili adaylarından oldu. Etkinlikte ayrıca Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Thanasis Pafilis konuşma yaptı.

'ONLAR BİZİM İÇİN EMEKÇİ HALKIN TEMSİLCİLERİDİR'

Genel Sekreter Kemal Okuyan, TKP'nin milletvekili adayları arasında başörtülü kişilerin olmasına dair gelen eleştirilere yanıt verdi. "Bir insanın kılığına kıyafetine karışmak kadar saçma bir şey olabilir mi?" diyen Okuyan, "Biz özgürlükçü bir partiyiz. Bizim partimizde insanların inançlı olup olmaması gibi bir ayrım yok. Bizim insanların inancına ve ibadetine karışmak gibi bir tercihimiz yok. Eşitlikçi bir dünyayı savunuyorsa, hoş geldi sefa geldi. TKP adayları ne giyer buna bakmayız. Onlar bizim için emekçi halkın temsilcileridir" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ SUÇU İŞLEMİŞ KİŞİLERLE YANYANA GELENLERLE İTTİFAK KURMAYIZ'

Okuyan ayrıca Emek ve Özgürlük İttifakı içinde neden yer almadıklarına ilişkin de şunları söyledi: "Bir seçim düşünün ki sadece ve sadece milletvekilleri pazarlıkları, adaylıklar ve aritmetikler konuşuluyor. Biz istiyoruz ki bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağız o konuşulsun. İttifaklar önemlidir ama birbirinizle bazı konularda anlaşırsınız ve dersiniz ki 'şunları şunları yapacağız' bizim HDP içinde dostlarımız var. HDP bir siyasi parti olarak haksızlığa ve zulme uğrayan ve kapatılma tehdidi altında olan bir parti. Dayanışma duygumuz sonsuz ama ittifak kurmak başka bir şey. HDP'li yöneticiler belli aralıklarla TÜSİAD ile görüşüyorlar. Görüş alışverişi yapıyorlar. TÜSİAD bizim için karşı durulması gereken düşman bir örgüttür. Emekçi halka her türlü suçu işlemiş kişilerle yan yana gelenlerle ittifak kurmayız. Biz 'Laiklik ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak' diyoruz. Mollalar ve Şeyh Sait ne? Şeyh Sait'e 'yoldaş' diyenlere biz 'yoldaş' diyemeyiz. NATO'ya 'hayır' diyemeyenlerle de ittifak kurmayız. Başkasının arkasında milletvekilliği dilenerek seçime girmeyeceğiz."

'UTANA SIKILA DEĞİL, AÇIKTAN SÖYLÜYORUZ'

Okuyan cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili ise "Utana sıkıla değil, açıktan söylüyoruz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Düzenin sürmesi için çaba gösteren herkesin karşısına dikileceğiz. O zaman da oylarımızı TKP ambleminin altına vuracağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP’de 196 vekil liste dışı kaldı09 Nisan 2023 Pazar 14:46
  • Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün09 Nisan 2023 Pazar 13:04
  • Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası09 Nisan 2023 Pazar 12:53
  • Türkiye'de seçime doğru... Yeşil Sol Parti’de liste çalışmalarında sona gelindi: HDP’li vekillerin büyük bölümü listede yer almadı09 Nisan 2023 Pazar 12:19
  • Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüyor; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor09 Nisan 2023 Pazar 11:35
  • İngiliz The Times’tan Kılıçdaroğlu ve seçim analizi: Erdoğan defterini kapatmak istiyor09 Nisan 2023 Pazar 10:40
  • 14 Mayıs'ta oy kullanacak yurt dışı doğumlu seçmen sayısı kaç?09 Nisan 2023 Pazar 10:13
  • Eski Yunan bakan: Türkiye sınırına çit örmek göçü engellemez08 Nisan 2023 Cumartesi 19:20
  • Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, taraftarlardan özür diledi08 Nisan 2023 Cumartesi 17:49
  • Market raflarında bu kez Kılıçdaroğlu etiketleri: Sana söz, bu fiyatlar düşecek08 Nisan 2023 Cumartesi 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti