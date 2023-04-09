Türkiye'de seçime doğru... Yeşil Sol Parti’de liste çalışmalarında sona gelindi: HDP’li vekillerin büyük bölümü listede yer almadı

HDP’nin emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili aday listelerindeki çalışmalarda sona gelindi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, parti kaynakları , mevcut milletvekillerinin büyük bölümü ise bu dönem listelerde yer almayacağını aktardı. Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Zeynel Özen ve Züleyha Gülüm adaylar arasında yer almıyor.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli’yse bu seçim döneminde Antalya adayı olarak listede yer alıyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar; Van’dan, bir diğer eş sözcü İbrahim Akın’sa İzmir’den aday gösterilecek.

HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’dan aday olacak.