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Türkiye'de Seçime doğru.. YSK Başkanı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs belirlenmiştir

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Türkiye'de Seçime doğru.. YSK Başkanı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs belirlenmiştir
Türkiye'de Seçime doğru.. YSK Başkanı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs belirlenmiştir

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ilan edilmesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklama yaptı.

Yener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs tarihi belirlenmiştir”

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