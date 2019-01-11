Türkiye'de seçimler: Nüfus 5 bin 800, seçmen 5 bin 900! Savcılık inceleme başlattı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde nüfustan fazla seçmen bulunduğu iddiası üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

CHP’li Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi olan Niğde’nin Ulukışla ilçesinde 24 Haziran seçimlerindeki seçmen sayısında aradan geçen sürede 1700 artış olduğunu ileri sürdü. Gürer, “İlçenin tabelasında nüfus 5 bin 800 yazılı ancak seçmen sayısı 5 bin 900’a çıkmış. Burada AK Partili bir belediye başkanı görev yapıyor. Ben bu konuyu Meclis gündemine getirince, belediye başkanı Ulukışla’ya çok büyük bir ilgi olduğundan bahsetti. 24 Haziran seçimlerinden bu yana 1700 seçmen hangi cazibeyle Ulukışla’ya geldi?” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: NÜFUSUMUZ DA SEÇMEN DE ARTTI

Ulukışla Belediye Başkanı AKP’li Ali Uğurlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan konutlara talep nedeniyle ilçe nüfusunun 7 bin 500’ü aştığını, seçmen sayısının da 5 bin 900’e yükseldiğini bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarında, 24 Haziran seçimlerinde 8 mahallesi olan Ulukışla’da 15 sandıkta 4 bin 446 seçmen gözüküyor.

Köylerle birlikte ilçede 71 sandıkta toplam 16 bin 30 seçmen kaydı bulunuyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ulukışla’daki seçmen sayısıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin, seçmen sayılarıyla ilgili çalışma yaptığını kaydetti.