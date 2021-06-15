Türkiye'de 'Sedat Peker' operasyonu: 25 kişi gözaltında

Yayınladığı videolarla Türkiye gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in elemanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sedat Peker' operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.
Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu “kasten yaralama”, Mustafa Sarıhan “nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5’inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa’ya gönderildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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