Türkiye'de Şehir hastanelerine 7 ayda 6.4 milyar TL ödeme yapıldı

Şehir hastanelerine 2020'nin aynı döneminde 2.5 milyar TL ödenmişken, bu rakam 1 yılda 3 katına çıkarak 6 milyar 437 milyon TL'ye yükseldi

2020'nin ilk yedi ayında 2,5 milyar TL olan şehir hastaneleri içeren bina kira giderleri, 2021'in aynı döneminde 6,4 milyar TL'yi aştı. Şehir hastanelerinin sayısı arttıkça devletin kira giderleri de katlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü temmuz ayı merkezi bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, bütçe açığı 45,8 milyar TL, bütçeden faiz harcamaları 23,6 milyar TL ile rekor kırarken, birçok gider kaleminde de rekorlar dikkat çekti.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre rekor kıran kalemlerden biri de şehir hastanelerinin kiralarının içinde yer aldığı "bina kiralaması giderleri" oldu.

Geçen sene temmuzda 1 milyar 298 milyon TL olan bu kalem, bu sene aynı ayda 2 milyar 271 milyon TL ile aylık bazda rekor kırdı.

Şehir hastanesi müteahhitlerine devlet, üç ayda bir kira ödüyor. Ödemeler ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yapılıyor.

Şehir hastanelerine 7 ayda 6.4 milyar TL

Ocak-temmuz dönemleri baz alındığında 2020'de 2 milyar 522 milyon TL olan bina kiralaması giderleri, 2021'de aynı dönemde neredeyse üçe katlanarak 6 milyar 437 milyon TL'ye yükseldi. Bu rakam 2019'da 1 milyar 377 milyon TL, 2018'de 432 milyon TL, 2017'de 174 milyon TL olmuştu.

Şehir hastanelerinde kiracı olan Sağlık Bakanlığı, 2018'de 2,2 milyar TL, 2019'da 5 milyar TL, 2020'de 8,7 milyar TL kira ve hizmet bedelleri olarak ödemişti. 2021 yılı için de kira ve hizmet bedellerinin karşılığı olarak Sağlık Bakanlığı bütçesinde 16,4 milyar TL ödenek ayrılmıştı.

Müteahhitlere 7 ayda 30.4 milyar TL

Merkezi bütçeden müteahhitlere yapılan ödemelerin yüksekliği de dikkat çekiyor. Bütçede müteahhit giderleri 2021 yılı Temmuz ayında 7,8 milyar TL, Ocak-Temmuz döneminde 30,4 milyar TL oldu.

Bu kalem Temmuz 2020'de 4,1 milyar TL, 2020 yılının Ocak-Temmuz döneminde 27,9 milyar TL olmuştu.

Müteahhitlere ödemelerde yedi aylık dönemde ilk sırada 13 milyar TL'lik ödemeyle ‘karayolu yapım giderleri' yer aldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk şehir hastanesi 2017'de açılırken, sayı şu an 13'e ulaşmış durumda. Bu yıl sonunda bu sayının 18'e yükselmesi planlanıyor.

Şehir hastanelerinin sayısı arttıkça, merkezi bütçeden "bina kiralama giderleri" de katlanıyor.

2020'de ödenen rakam 8.7 milyar TL

Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerine 2020 yılında kira olarak 5,5 milyar TL, hizmet bedeli olarak 3,2 milyar TL olmak üzere toplamda 8,7 milyar TL ödediğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı toplam giderleri 58,5 milyar TL olurken, bu rakamın yüzde 15'ini şehir hastaneleri oluşturmuştu.

Personel giderleri toplam 27,5 milyar TL, SGK primi giderleri 6,2 milyar TL, mal ve hizmet alımı giderleri 19,3 milyar TL olmuştu.

Aşılama hizmeti giderleri 1,8 milyar TL olarak açıklanmıştı.