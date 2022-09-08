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Türkiye'de sigaraya bir zam daha geldi!

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Sigara zammı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana 10 lira artan sigaraya bir daha zam yapıldığı duyuruldu. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı için son dakika haberinin ayrıntılar ...
Türkiye'de sigaraya bir zam daha geldi!

Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayında gelen 10 liralık zammın ardından sigara fiyatlarına bu sabah yeni bir zam daha yapıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini duyurdu.

EN UCUZ SİGARA NE KADARDI?

Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.

SİGARAYA YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.

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